pinguini tattici nucleari sabato il live sosta e mobilità cosa c è da sapere

Sabato 7 giugno, Reggio Emilia si prepara a vivere un’intensa giornata di musica e democrazia! Mentre i Pinguini Tattici Nucleari scalderanno l'atmosfera alla RCF Arena, la città sarà anche teatro dell’allestimento dei seggi per il referendum. Un perfetto incrocio tra cultura e partecipazione civica, che mette in luce come eventi di grande richiamo possano convivere con momenti di importante engagement sociale. Pronti a tuffarvi in questo weekend ricco di emozioni?

Sabato 7 giugno sarà una giornata campale per il sistema della sicurezza di Reggio Emilia, chiamato a gestire in contemporanea il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari alla RCF Arena e l'allestimento dei seggi per il referendum dell'8 e il 9 giugno. Sull'evento musicale si è riunito nei giorni scorsi in Prefettura un comitato ad hoc, che ha calibrato i provvedimenti da adottare stato calibrato su 55mila persone. Sono circa 9mila i parcheggi previsti tra cui quello 'Farmacie', messo a disposizione in via eccezionale da Anas, che consente un accesso diretto alla tangenziale e sarà quindi strategico nel momento del deflusso.

Pinguini Tattici Nucleari: ‘L’università resta un luogo fondamentale’

Durante un incontro con gli studenti dell’Università di Napoli Federico II, i Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti ed Elio Biffi, hanno sottolineato l'importanza dell'università come luogo di crescita e innovazione.

