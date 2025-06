Piero De Luca | Grande intervento sulle spiagge a Salerno

Le spiagge di Salerno stanno per vivere una vera e propria rinascita! Piero De Luca annuncia un intervento che non solo abbellirà il litorale, ma porterà anche un’onda di opportunità economiche e turistiche. Questo progetto si inserisce in un trend più ampio di valorizzazione delle coste italiane, puntando su sostenibilità e innovazione. Un passo importante verso un futuro dove natura e sviluppo convivono armoniosamente. Non perdere l’occasione di scoprire queste nuove meraviglie!

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Continua a prendere forma la trasformazione del litorale di Salerno: chilometri di nuove spiagge a disposizione delle nostre comunità e dei tanti turisti che giungono sul territorio. Un grande intervento ecosostenibile, ambientale con importanti ricadute economiche, turistiche ed occupazionali”. Così il deputato Dem, Piero De Luca che commentato le spiagge nuove a Salerno, nell’ambito degli interventi di ripascimento del litorale cittadino, partecipando alla cerimonia di inaugurazione. “ È il frutto di un lavoro straordinario realizzato, con il sostegno della Regione Campania, dal Comune di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piero De Luca: “Grande intervento sulle spiagge a Salerno”

