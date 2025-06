Piegaro celebra il Festival del Vetro Fornace riaccesa per i ’Maestri’

Il Festival del Vetro di Piegaro riaccende la passione per l'artigianato locale! Quest'edizione 2025 celebra il talento di Bruno Gallo, un faro per la Vetreria cooperativa. Non è solo una festa per gli artigiani: è un richiamo al valore del made in Italy e alla tradizione che continua a brillare nel nostro panorama culturale. Scopri come la comunità si unisce per valorizzare l'arte del vetro, un simbolo di creatività e resilienza.

Si è aperta con un omaggio ad un personaggio di spicco della Valnestore l’edizione 2025 del ’Festival del Vetro’ di Piegaro. L’Amministrazione comunale, in occasione della manifestazione, ha voluto conferire un riconoscimento a Bruno Gallo (presidente della Vetreria cooperativa Piegaro ) quale "imprenditore del nostro territorio che si è distinto per il suo prezioso ed importante lavoro, a livello locale, nazionale e internazionale". La cerimonia si è svolta all’interno del Museo del vetro e ha coinciso con l’inaugurazione della VII edizione del Festival. "Imprenditore lungimirante e sempre attento al territorio – fa sapere l’Amministrazione comunale - Gallo ha dedicato la propria vita professionale alla crescita e sviluppo della vetreria e del territorio piegarese". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piegaro celebra il Festival del Vetro. Fornace riaccesa per i ’Maestri’

