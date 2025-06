Picchia la compagna durante una diretta su TikTok in casa irrompe la polizia

In un'era in cui la violenza domestica è sempre più denunciata e stigmatizzata, questo drammatico episodio accende i riflettori su un fenomeno preoccupante: il bullismo online. La diretta TikTok diventa involontariamente testimone di un atto vile che, purtroppo, non è isolato. È fondamentale parlarne, perché ogni voce conta nella lotta contro la violenza di genere. Riflessioni e azioni sono necessarie per costruire una società più sicura per tutti.

GALATONE – Picchia la compagna e lo fa addirittura nel bel mentre di una diretta su TikTok con lo smartphone dal proprio account personale, grazie al quale la polizia è risalita in un lasso di tempo molto breve alla sua identità. Un atto scellerato di violenza contro una donna – l’ennesimo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Picchia la compagna durante una diretta su TikTok, in casa irrompe la polizia

"Picchia la compagna per strada e si scaglia contro i carabinieri che la difendono": condannato

Un venticinquenne originario della Guinea è stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti e violenza, dopo aver aggredito una compagna in strada e opposto resistenza ai carabinieri intervenuti.

