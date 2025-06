Piastri vince il GP Spagna a Barcellona è doppietta McLaren | Leclerc sul podio Hamilton sesto

Oscar Piastri conquista il GP di Spagna a Barcellona, regalando alla McLaren una straordinaria doppietta, con Norris in seconda posizione. Un risultato che segna un nuovo capitolo nella rinascita del team britannico, pronto a dare battaglia nell'attuale stagione di Formula 1. Charles Leclerc completa il podio al terzo posto, mentre la grande sorpresa è Hamilton, solo sesto. Un campionato sempre più avvincente, dove ogni gara può riservare sorprese!

Oscar Piastri vince il quinto GP della stagione. Doppietta McLaren a Barcellona, con Norris secondo. Leclerc terzo davanti a Russell e Hulkennberg. Sesto Hamilton, penalizzato Verstappen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Gp di Monaco di F1, Piastri vince la gara. Leclerc piazza la seconda posizione - Monaco, 25 maggio 2025 – Lando Norris trionfa nel GP di Monaco, conquistando la vittoria nella gara più affascinante dell'anno.

