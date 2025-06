Piano urbanistico generale al via i nuovi incontri del forum consultivo

Il futuro della tua città sta per prendere forma! Con il nuovo Piano Urbanistico Generale, l'Amministrazione comunale invita tutti a partecipare attivamente agli incontri del forum consultivo. Questi appuntamenti di giugno rappresentano un'opportunità unica per contribuire alla creazione di spazi pubblici più vivibili e sostenibili. Non perdere l’occasione di far sentire la tua voce: il tuo contributo può fare la differenza!

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con la direzione Urbanistica, prosegue il percorso partecipativo per la definizione del nuovo Piano urbanistico generale (Pug), programmando una nuova serie di appuntamenti del forum di consultazione, previsti per il mese di giugno.

