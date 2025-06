Perugia Under 17 vince 4-3 contro Benevento ma manca le semifinali

L'Under 17 del Perugia ha lottato fino all'ultimo, vincendo 4-3 contro il Benevento in un match avvincente, ma la corsa verso le semifinali si interrompe. Questo risultato mette in luce la determinazione di una squadra giovane che, nonostante le difficoltà , ha dimostrato grande grinta. Un segnale positivo per il futuro del calcio giovanile, dove i talenti crescono e si preparano a scrivere nuove pagine di storia.

Anche il Grifo compie il blitz, ma non basta. L’ Under 17 di Michele Gatti vince, in trasferta, 4-3 il Benevento di Antonio Floro Flores ma non basta per accedere alle semifinali vista la sconfitta per 3-1 nella gara di andata. Si chiude qui la stagione dei biancorossi che hanno davvero dato tutto per ribaltare il risultato. Dopo 4? Benevento in vantaggio con Giugliano su calcio di rigore, Strappini intuisce il tiro ma non riesce a evitare il gol. Poco dopo pareggio di Merico su assist di Ciani. Al 20? il Perugia potrebbe tornare in vantaggio ma Dottori colpisce il palo con un tiro dal limite dell’area. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia Under 17 vince 4-3 contro Benevento ma manca le semifinali

Cina: WTA Italian Open, Zheng Qinwen vince contro canadese Andreescu

Zheng Qinwen, giovane promessa del tennis cinese, si impone su Bianca Andreescu negli ottavi di finale del WTA Italian Open di Roma.

