Perugia Rettore cercasi anche su ChatGPT | Gammaitoni preferisce l’intelligenza naturale

A Perugia, la corsa per il nuovo rettore si tinge di social e ironia! Il Professor Luca Gammaitoni, in lizza per la carica, sfida le nuove tecnologie citando Ester Pascolini: “Epperò io continuo a preferire l’intelligenza Naturale…” In un'epoca in cui l'AI sta prendendo piede, la preferenza per l'autenticità è un segnale forte. Scopri come il mix tra tradizione e innovazione può cambiare il futuro dell'università!

La contesa elettorale si fa sempre più social. Ecco il Professor Luca Gaimmaitoni, candidato Rettore, cosa scrive citando un post di Ester Pascolini. “Epperò io continuo a preferire l’intelligenza Naturale.” Ester Pascolini divertita.. Dopo i sondaggi farlocchi di ieri, continuiamo a vivere con allegria gli ultimi giorni di campagna elettorale. Stamattina è la volta dell’Intelligenza Artificiale. Mi sono divertita a interrogare ChatGPT ed ecco cosa è venuto fuori. Considerando che l’IA lavora su base probabilistica, mi pare molto interessante. Sarei curiosa di capire se anche ad altre persone esce fuori lo stesso risultato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia. Rettore cercasi (anche su ChatGPT): Gammaitoni preferisce l’intelligenza naturale

Perugia, ecco chi sarà

Riporta ilmessaggero.it: PERUGIA - Chi sarà il futuro Rettore nessuno può dirlo con certezza: troppi candidati, ben otto, tutti egualmente forti (o egualmente deboli). Saranno decisive le alleanze e gli accordi dopo il ...

Rettore Perugia, secondi tra grandi Atenei

Secondo ansa.it: 2 punti rispetto all'Università degli Studi di Pavia": lo sottolinea il rettore Maurizio Oliviero. "L'enorme crescita delle immatricolazioni registrata dall'Università degli Studi di Perugia ...

Luca Gammaitoni candidato Rettore

rainews.it scrive: infatti" Parte la corsa per la successione a Maurizio Oliviero come rettore dell'Università degli studi di Perugia. Il primo turno elettorale si terrà mercoledì 4 giugno mentre l'eventuale ...