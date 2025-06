Perugia la Fontana Maggiore usata come un wc | è caccia al responsabile Schiaffo alla città

Perugia, una delle città d'arte più affascinanti d'Italia, è stata recentemente teatro di un episodio di degrado inaccettabile: un uomo ha usato la storica Fontana Maggiore come un wc. Questo gesto non solo offende la bellezza del patrimonio culturale, ma riflette anche un trend preoccupante di mancato rispetto per i luoghi simbolo delle nostre città. Ora la comunità è in allerta: chi difenderà l'identità di Perugia?

Perugia, 1 giugno 2025 – Un nuovo episodio di degrado a Perugia. Un uomo ha infatti scavalcato la recinzione che protegge la Fontana Maggiore al centro della cittadina umbra, si è diretto verso una delle vasche e in una di queste ha urinato senza alcuna esitazione. Il fatto è accaduto nella notte tra il 29 e il 30 maggio. La scena, che è stata subito al centro di forti polemiche, è stata ripresa da alcune persone che erano presenti in piazza a quell’ora tarda, hanno assistito alla scena e tirato fuori i cellulari immortalando quanto stava avvenendo sotto i loro occhi. Il degrado di piazza Partigiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perugia, la Fontana Maggiore usata come un wc: è caccia al responsabile. “Schiaffo alla città”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Perugia. Fontana Maggiore, urina sulla vasca: “Offesa alla città intera”. Il Comune annuncia provvedimenti

Un gesto di inciviltà ha scosso Perugia, offesa nel suo simbolo più amato: la Fontana Maggiore. Le parole del delegato alla sicurezza sottolineano un trend preoccupante, dove il rispetto per il patrimonio culturale vacilla.

Cerca Video su questo argomento: Perugia Fontana Maggiore Usata Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Perugia, preso l'incubo del centro. I residenti non ne possono più: «È sempre lui». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Perugia, la Fontana Maggiore usata come un wc. Una foto racconta lo sfregio

Lo riporta ilmessaggero.it: La segnalazione è arrivata all’alba, come certe notizie sussurrate sottovoce nei bar del centro, davanti al primo caffè. «Qualcuno ha fatto pipì nella ...

Uomo urina nella Fontana Maggiore a Perugia

Riporta ansa.it: Un uomo ha scavalcato la recinzione della Fontana Maggiore, a Perugia, e ha urinato nella vasca. La scena, al centro di forti polemiche, è stata ripresa da alcuni presenti e la foto sta facendo il gir ...

Perugia, fa pipì nella Fontana Maggiore: indagini in corso

Segnala umbria24.it: Nella notte tra giovedì e venerdì, un giovane ha urinato all’interno della Fontana Maggiore, il monumento simbolo di Perugia che si trova in piazza IV Novembre. Il gesto, ripreso da almeno una foto ci ...