Perugia Fontana Maggiore urina sulla vasca | Offesa alla città intera Il Comune annuncia provvedimenti

Un gesto di inciviltà ha scosso Perugia, offesa nel suo simbolo più amato: la Fontana Maggiore. Le parole del delegato alla sicurezza sottolineano un trend preoccupante, dove il rispetto per il patrimonio culturale vacilla. Ma non è solo una questione di decoro; è un attacco all’identità di una comunità. Il Comune promette provvedimenti, dimostrando che il valore della storia e della cultura non può essere calpestato. Rimanete sintonizzati.

“Un gesto vile e incivile, che ha offeso l’intera comunità perugina, la sua storia e la sua identità”. Con queste parole Antonio Donato, delegato alla sicurezza del Comune di Perugia, ha commentato l’episodio avvenuto nelle scorse ore presso la Fontana Maggiore a Perugia, dove un individuo ha urinato sulla vasca del celebre monumento. “È chiaro – ha proseguito Donato – che questo atto non passerà impunito. Si tratta di un comportamento irrispettoso sotto ogni punto di vista”. Le autorità hanno già avviato indagini per identificare il responsabile: “Abbiamo attivato ogni percorso possibile per risalire all’autore”, ha concluso il delegato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia. Fontana Maggiore, urina sulla vasca: “Offesa alla città intera”. Il Comune annuncia provvedimenti

