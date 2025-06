Perde il controllo della mountain-bike e precipita per centinaia di metri in Val Camonica | morto 64enne

Tragedia in Val Camonica: un 64enne ha perso la vita dopo una drammatica caduta mentre affrontava un sentiero in mountain bike. Questo incidente mette in luce i rischi legati a uno sport in continua crescita, dove la passione per l'outdoor deve andare di pari passo con la sicurezza. Un monito per tutti gli amanti delle avventure sui pedali: non sottovalutate mai le precauzioni!

Un 64enne è deceduto nella mattinata dell'1 giugno in Val Camonica (Brescia) dopo essere precipitato per centinaia di metri da un sentiero. L'escursionista avrebbe perso il controllo della mountain-bike durante un sentiero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Perde Controllo Mountain Bike Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Spigno Monferrato (AL): ciclista 61enne perde la vita durante un’uscita in mountain bike; Dalla bicicletta all’Avis: chi era Franco Ferrarese; Tragedia a Bereguardo, Sergio Paroni perde la vita in bici investito da un'auto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Perde il controllo della mountain bike e precipita per centinaia di metri, muore 64enne camuno

brescia.corriere.it scrive: L'intervento domenica tra Capo di Ponte e Paspardo, lungo la provinciale. Inutili i soccorsi ...

Tragedia in Valcamonica, vola con la mountain bike nel canalone: perde la vita il 64enne Aurelio Maffessoli

Come scrive msn.com: L’uomo, residente a Capo di Ponte, era impegnato in un’escursione su un sentiero sterrato nella zona di Paspardo. Quando sono arrivati i soccorsi per lui non c’era più nulla da fare. Sabato 31 maggio ...

Paspardo, il 64enne Aurelio Maffessoli perde la vita cadendo con la mountain-bike

Secondo quibrescia.it: Il gravissimo incidente si è verificato questa domenica mattina. L'uomo è precipitato per centinaia di metri in un dirupo mentre era impegnato in un'escursione ciclistica.