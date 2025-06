Perché torna a fare l' imprenditore Paragone smaschera Musk | un gran casino

Il 1° giugno, su Rete4, Gianluigi Paragone svela perché Elon Musk torna a fare l’imprenditore: la corsa alla robotizzazione è appena iniziata! Ma non tutto è così semplice: il reperimento delle terre rare, chiave per la tecnologia del futuro, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio “gran casino”. Scopri come la politica statunitense influisce su questo gioco ad alto rischio in una puntata da non perdere!

Terre rare e politica statunitense. Se ne parla durante la puntata di "4 di sera" in onda il 1 giugno su Rete4. Ospite in studio Gianluigi Paragone che svela i reali motivi per cui Elon Musk tornerà a fare l'imprenditore. Lo scopo è quello di dedicarsi completamente alla corsa verso la robotizzazione. Ma c'è un problema: il reperimento delle terre rare. " #ElonMusk torna a fare l'imprenditore" Gianluigi Paragone a #4diSera Weekend pic.twitter.comv0T7vlbPsY — 4 di sera (@4disera) June 1, 2025 "Musk torna a fare l'imprenditore dove c'è un vuoto di mercato e lui lo andrà a coprire - ha detto Paragone - La sua grande sfida sulla robotizzazione è molto più avanti di tutti gli altri e dovrà pareggiare con la Cina che sui robot militari è avanti e ha, però, le terre rare. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Perché torna a fare l'imprenditore". Paragone smaschera Musk: un gran casino

