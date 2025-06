Perché non mi hai fatto entrare? Duro confronto Frattesi-Inzaghi cos' è successo

In una finale carica di tensione, il confronto tra Frattesi e Inzaghi ha acceso i riflettori su questioni cruciali per il futuro della squadra. La scelta di tenere il centrocampista in panchina ha suscitato reazioni forti: la frustrazione di un talento sottovalutato rischia di influenzare dinamiche interne e strategie di mercato. È un momento chiave che potrebbe riscrivere le gerarchie in campo e far emergere nuovi scenari. Chi avrà la meglio?

Il centrocampista è rimasto in panchina per tutta la finale e l'ha fatto notare al tecnico. Una scelta che può incidere sul futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Perché non mi hai fatto entrare?". Duro confronto Frattesi-Inzaghi, cos'è successo

