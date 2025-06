Perché Max Verstappen è stato penalizzato nel GP di Spagna | zavorra enorme in classifica

Max Verstappen, furioso dopo il Gran Premio di Spagna, ha visto sfumare la sua corsa verso un altro titolo mondiale a causa di una penalizzazione controversa. Questo episodio mette in luce un trend crescente nella Formula Uno: l'importanza sempre maggiore delle regole e dei controlli su pista. I fan si interrogano: è giusto sacrificare il talento sul tracciato per la rigidità delle normative? La discussione è appena iniziata!

Max Verstappen è letteralmente infuriato dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Montmelò, infatti, il quattro volte campione del mondo si è dovuto accontentare della decima posizione conclusiva, dopo aver subita una penalizzazione che lo ha fatto veramente imbufalire. Cos’è successo sulla pista catalana? Dopo la ripartenza dopo la Safety Car ad una manciata di giri dalla fine, il pilota olandese ha dovuto far fronte alla difficoltà di avere le gomme hard. Mentre tutti i rivali potevano sfruttare gli pneumatici soft, il portacolori del team Red Bull ha dovuto “remare” con le gomme dure. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché Max Verstappen è stato penalizzato nel GP di Spagna: zavorra enorme in classifica

