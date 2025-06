Perché lo stallo politico in Kosovo è un regalo alla Russia

Il continuo stallo politico in Kosovo rappresenta un'opportunità per la Russia, pronta a sfruttare l'instabilità nei Balcani. Con oltre tre mesi senza un governo, il Kosovo si trova in una situazione precaria, alimentando le tensioni regionali e minando i processi di pace. Questo caos non è solo un problema locale: è un pezzo del grande scacchiere geopolitico europeo. Rimanere aggiornati su queste dinamiche è fondamentale per comprendere il futuro dell’intera area.

Uno stallo chiamato Kosovo, e quindi Balcani. Per la 24ma volta i parlamentari di Pristina non sono riusciti a formare un nuovo parlamento a più di tre mesi dalle elezioni del febbraio scorso. Ciò si traduce in una elevatissima instabilità politica in un fazzoletto di terre balcaniche già zavorrate dalle tensioni con la Serbia e dai tentativi esterni di penetrazione geopolitica. La scorsa settimana c’è stata in loco la missione di Kaja Kallas e in questi giorni il Paese ospita la più grande esercitazione militare internazionale guidata dall’esercito degli Stati Uniti per l’Europa e l’Africa, “Defender Europe 2025?. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Perché lo stallo politico in Kosovo è un regalo alla Russia

