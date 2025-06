Perché l’esercizio fisico tiene lontana la depressione

Camminare non è solo un modo per tenersi in forma, ma una vera e propria terapia naturale contro la depressione. Una recente meta-analisi ha rivelato che raggiungere i 5.000 passi al giorno può dimezzare i sintomi depressivi, mentre superarli riduce il rischio di ben il 33%. In un'epoca in cui il benessere mentale diventa sempre più fondamentale, investire nel movimento quotidiano potrebbe essere la chiave per una vita più serena. Non sottovalutarlo!

D a una meta–analisi di 33 studi che hanno coinvolto 96.173 persone adulte, è emerso che raggiungere l’obiettivo di 5mila passi giornalieri si associa a una riduzione dei sintomi della depressione e che arrivare a 7mila o più al giorno abbassa il rischio di incorrervi del 33 per cento. Camminare è come una terapia: otto grandi benefici provati dalla scienza X Leggi anche › L’importanza di camminare per il benessere fisico e mentale «L’esercizio fisico ha una dimostrata attività di stimolazione della produzione cerebrale di endorfine, sostanze chimiche che, oltre a ridurre la sensazione di fatica, il dolore e i livelli di stress, elevano il tono dell’umore» spiega Liliana Dell’Osso, presidente della Società italiana di Psichiatria (SIP). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Perché l’esercizio fisico tiene lontana la depressione

