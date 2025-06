Perché le Frecce Tricolori sorvolano Roma oggi 1 giugno 2025? Il motivo

Oggi, 1 giugno 2025, Roma si prepara a vivere un momento di grande emozione: le Frecce Tricolori sorvolano la Capitale per le prove della parata militare del 2 giugno. Questo evento non solo celebra la nostra storia e la Repubblica, ma si inserisce anche nel crescente spirito di unità nazionale in un periodo di sfide globali. Non perdere l'opportunità di ammirare il volo acrobatico che incarna la passione e l'orgoglio italiano!

. Perché le Frecce Tricolori sorvolano Roma oggi, domenica 1 giugno 2025? Tanti cittadini romani questa mattina si sono fatti questa domanda sentendo dei forti boati, tipici di aerei a bassa quota. La risposta è molto semplice, si tratta delle prove per la parata militare di domani, 2 giugno, Festa della Repubblica, che si terrà – come di consueto – ai Fori Imperiali. Come ogni anno infatti il giorno prima della parata (indicativamente dalle ore 11.30 alle ore 12.00) vengono effettuati dei sorvoli a bassa quota (a 2.000 piedi) sulla Capitale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Perché le Frecce Tricolori sorvolano Roma oggi, 1 giugno 2025? Il motivo

