Perché i gabbiani a Venezia sono così aggressivi?

...fenomeno che affascina e preoccupa al tempo stesso. I gabbiani di Venezia, sempre più audaci, non sono solo un simbolo della città lagunare, ma rappresentano un cambiamento nel rapporto tra uomo e natura. Con l’aumento del turismo e delle abitudini alimentari, questi uccelli hanno adattato il loro comportamento, diventando aggressivi nella ricerca di cibo. Un chiaro segno di come l’ambiente urbano stia influenzando la fauna selvatica. Chi vincerà questa battaglia?

Chi vive o lavora a Venezia lo sa, chi l'ha visitata di recente lo ha imparato: i gabbiani hanno una convivenza quantomeno complessa con gli esseri umani. Rubano pizze e tramezzini, distruggono i sacchetti della spazzatura, schiamazzano contro gli oggetti volanti. Il furto di cibo dalle mani è un. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Perché i gabbiani a Venezia sono così aggressivi?

Venticinque anni di gabbiani a Venezia: «Sono qui per restare»

Da venticinque anni, i gabbiani reali dominano Venezia, sfidando tradizioni e immagini. Cresciuti di numero e di coraggio, sventrano rifiuti, attaccano e disturbano la quiete della città.

