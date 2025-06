Percepirono la social card | indagine archiviata per tre ex assessori

Il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore ha archiviato l'indagine su tre ex assessori accusati di aver percepito indebitamente la social card. Questa notizia riaccende il dibattito sull'uso delle risorse pubbliche e sull'importanza della trasparenza nella politica locale. In un’epoca in cui la fiducia nelle istituzioni è ai minimi storici, il modo in cui vengono gestiti i fondi pubblici è cruciale per il futuro della nostra democrazia. Rimanere informati è fondamentale

Il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico degli ex assessori comunali Renato Guerritore, Umberto Iannotti e Mimma Lamberti, che erano accusati di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

