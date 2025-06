Per me l’Europa è… | a Castiglion Fibocchi un consiglio comunale aperto dedicato ai più giovani

A Castiglion Fibocchi, il futuro dell’Europa prende forma attraverso le voce dei più giovani! Durante il Consiglio Comunale Aperto “Per me l’Europa è…”, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di esprimere idee e sogni per il nostro continente. Questo evento non solo promuove la partecipazione attiva, ma si inserisce in un trend crescente di coinvolgimento giovanile nella politica. Un passo fondamentale per costruire un'Europa che ascolti le nuove generazioni!

Arezzo, 1 giugno 2025 – “Per me l’Europa è.” A Castiglion Fibocchi un consiglio comunale aperto dedicato ai più giovani Venerdì 30 maggio, presso la Sala del Giglio, si è tenuto a Castiglion Fibocchi un Consiglio Comunale Aperto dedicato all’Europa e ai cittadini di domani. L’iniziativa, intitolata “Per me l’Europa è.”, è stata realizzata grazie al contributo del Consiglio della Regione Toscana nell’ambito del bando “Giornata dell’Europa – I edizione 2025”, che ha coinvolto solo due Comuni in tutta la provincia di Arezzo. La seduta, aperta alla cittadinanza secondo le modalità consuete, ha visto una grande partecipazione del pubblico, che ha potuto intervenire e dialogare con istituzioni, alunni e docenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Per me l’Europa è…”: a Castiglion Fibocchi un consiglio comunale aperto dedicato ai più giovani

