Per il ponte del 2 giugno in viaggio 1 italiani su 3

Quest’anno il ponte del 2 giugno segna una ripresa significativa per il turismo italiano, con quasi un italiano su tre pronto a partire. È il primo vero assaggio di estate, spinto da un clima favorevole e dalla voglia di evasione. Ma non è solo una fuga: è un’opportunità per riscoprire le bellezze del nostro Paese! Scopriremo se questa tendenza si consoliderà nei mesi estivi, promettendo un'estate ricca di avventure.

AGI - Scattano le partenze per quasi un italiano su tre (29%) che sfrutterà il ponte del 2 giugno per trascorrere almeno un giorno fuori casa. È quanto emerge da un'indagine on line della Coldiretti in vista della Festa della Repubblica che rappresenta il primo “assaggio” delle vacanze estive, complice anche il ritorno del caldo. Complessivamente si stimano 14,5 milioni di cittadini che approfitteranno del ponte per trascorrere una breve vacanza. La maggior parte degli italiani ha scelto di trascorrere il ponte all'interno del Paese, puntando su mete facilmente raggiungibili anche per sfruttare al meglio il tempo a disposizione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Per il ponte del 2 giugno in viaggio 1 italiani su 3

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio

A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio.

Ponte del 2 giugno: oltre 20 milioni di italiani in viaggio con temperature sopra i 30 gradi

Scrive gaeta.it: Il ponte del 2 giugno spinge oltre 20 milioni di italiani a scegliere principalmente il mare, con temperature sopra i 30 gradi e traffico intenso sulle strade in vista dei rientri di lunedì.

Prove generali di esodo estivo: per il ponte del 2 giugno traffico su strade e A2

Secondo rainews.it: Anas: "Maggiore flusso agli svincoli per le località di mare, incrementata vigilanza e servizi di assistenza ai viaggiatori" ...

Partenze ponte del 2 giugno: 15 milioni di italiani in viaggio, giro d’affari da 7 miliardi di euro

Scrive msn.com: Partenze ponte 2 giugno: secondo le stime di Federalberghi, saranno 15 milioni a partire per un giro di affari da 7 miliardi. Mete balneari le più scelte. I numeri di Fs per chi viaggia in treno ...