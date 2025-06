Per chi ama le storie di adolescenti alle prese con i problemi dell’età

Se sei un appassionato di storie adolescenziali, non perderti "C RUSH – LA STORIA DI MATILDE", una freschissima serie che affronta con delicatezza le sfide dell'età. Diretta da Raffaele Androsiglio e interpretata da un cast giovane e talentuoso, la serie esplora temi come l'amicizia e il primo amore. In un periodo in cui i giovani cercano connessioni autentiche, questa narrazione risuona profondamente. Non resta che sintonizzarsi su RaiPlay!

C RUSH – LA STORIA DI MATILDE Genere: per ragazzi Regia: Raffaele Androsiglio. Con Fiamma Parente, Anita Ferraro, Federica Franzellitti, Nicola Cuneo, Dario Naglieri. Su RaiPlay Tre serie tv da guardare oggi: "Manuale per signorine", "From", "Aftersun" X Leggi anche › Due angeli caduti: su RaiPlay la serie soprannaturale "Fallen" tratta dai romanzi di Lauren Kate Matilde Revelli è una ragazza di quindici anni e le sue giornate trascorrono tra scuola, amiche e lezioni di scherma. Nella palestra in cui si allena, compare un giorno Marco, un coetaneo di cui subisce immediatamente il fascino. Per Matilde sembra l'inizio di una romantica storia adolescenziale, ma ben presto si renderà conto di essere finita all'interno di una relazione tossica.

