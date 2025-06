Pensavo fosse il solito brufolo sul naso lo schiacciavo e ricompariva Poi mi sono ritrovata con un grosso buco nero | la storia di Kery-Ann Buckell Cos’è il carcinoma basocellulare

Quando un semplice brufolo si trasforma in un segnale d’allerta, la storia di Kerry-Ann Buckell diventa un monito per tutti noi. Il carcinoma basocellulare è una forma di tumore della pelle che può insorgere anche nei luoghi più inaspettati. Con l’aumento dell'esposizione ai raggi UV, è fondamentale prestare attenzione alla nostra pelle: non sottovalutare i piccoli segnali può fare la differenza. Non aspettare; la salute è il nostro bene più prezioso!

Kerry-Ann Buckell pensava di avere un brufolo sul naso, ma ogni volta che lo schiacciava ricompariva. La donna, originaria della cittadina inglese di East Grinstead, si è quindi rivolta al medico che l'ha indirizzata da uno specialista. La diagnosi di carcinoma basocellulare l'ha lasciata di sasso: "Avevo letto di persone che amavano stare al sole e che avevano avuto un tumore alla pelle, ma non era il mio caso" ha raccontato al Daily Mail, aggiungendo come fosse solita proteggersi con la crema solare. A tre anni dalla rimozione del tumore è comparsa un'altra macchia dall'altro lato del naso, questa volta grande il doppio, che una volta tolta le ha lasciato "un grosso buco nero che mi ha messo davvero a disagio".