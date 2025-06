Penalità Verstappen | l’olandese ora rischia grosso può scattare la squalifica

Max Verstappen, il campione olandese di Formula 1, si trova ora a un bivio critico dopo una penalità che potrebbe portarlo fino alla squalifica. In un momento in cui la competizione si fa sempre più serrata con la McLaren che domina, l'incertezza sul futuro di Verstappen aggiunge pepe a una stagione già avvincente. Chi vincerà la battaglia sotto i riflettori? Non perdere di vista gli sviluppi!

In Formula 1 si è conclusa anche la tappa del GP di Spagna, ma occhio a cos’è successo con Max Verstappen: l’olandese dopo la penalità rischia la squalifica. Il GP di Spagna si è chiuso con l’ennesima doppietta della McLaren e con il terzo posto di Charles Leclerc che ha portato la Ferrari sul podio. A far tanto parlare è però stata anche la gara di Max Verstappen: l’olandese ha infatti tagliato prima di curva-5 ma ha poi accelerato nuovamente andando a colpire con la ruota George Russell. I commissari FIA hanno alla fine considerato il suo gesto intenzionale: il contatto con Russell gli è costato 10”. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche Verstappen, penalità in gara: ora è ufficiale - Max Verstappen ha ricevuto una penalità ufficiale che stravolge le dinamiche del Mondiale 2025. Il pilota olandese della Red Bull, dominatore degli ultimi quattro anni, si trova ora a dover inseguire in classifica.

