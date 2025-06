Pellegrini e quel giorno da bambino sulle scale di San Siro | Diventerò presidente dell' Inter

Luca Pellegrini, milanese e tifoso sfegatato dell’Inter, ha condiviso un aneddoto commovente: da bambino, sognava di diventare presidente della sua squadra del cuore sulle scale di San Siro. Oggi, questo sogno è realtà e il suo cammino sarà ricordato non solo per i trionfi, ma anche per la sua grande umanità. Un esempio luminoso in un calcio che spesso dimentica i propri valori. Chi dice che i sogni non si avverano?

Milanese, tifoso dei nerazzurri sin da piccolo, verrà ricordato oltre ai successi per la sua grande umanità. E dire che Fraizzoli rischiò di vendere l'Inter a Berlusconi anziché a lui.

Ernesto Pellegrini, quel legame ideale coi Moratti e la stagione magica di Trapattoni: “Unire le persone era il suo stile”

Nel cuore di Milano, la storia di Ernesto Pellegrini emerge come un simbolo di connessione e passione per l’Inter.

Addio a Ernesto Pellegrini, presidente dell'Inter dello scudetto dei record. FOTOSTORY; Addio a Ernesto Pellegrini, lo storico presidente dell'Inter è morto nel giorno della finale di Champions.

Ernesto Pellegrini, quel legame ideale coi Moratti e la stagione magica di Trapattoni: “Unire le persone era il suo stile”

Il cordoglio di Massimo e Milly, eredi al vertice della società: "Quanto cibo regalò ai poveri durante il Covid". La Russa: impronta indelebile nella memoria dei tifosi. Spada (Assolombarda): vero spi ...

Pellegrini muore nel giorno della finale che sognava per la sua Inter dei record

Nel 1989 vinse lo scudetto con la squadra guidata da Trapattoni. Con la Coppa dei Campioni gli andò male ma in compenso conquistò l'Uefa ...

Ernesto Pellegrini, non solo Inter: l’impero imprenditoriale e l’impegno per i meno fortunati (con il ristorante a un euro)

L'ex numero uno del club nerazzurro ha fondato una società attiva nel settore dei servizi, in particolare quello della ristorazione collettiva. A Ruben, il locale in zona Giambellino, si può pranzare ...