Pedullà | Inzaghi? Riconferma complicata! Poi lancia frecciatina

La riconferma di Simone Inzaghi all’Inter si preannuncia come un vero rebus. Secondo Pedullà, le strade potrebbero separarsi, lasciando i tifosi con l'incertezza sul futuro del mister. Ma cosa significa tutto questo per il club? In un calcio sempre più orientato ai risultati immediati, ogni decisione può influenzare il destino della squadra. Rimanete sintonizzati: il mercato è in fermento e il colpo di scena è dietro l'angolo!