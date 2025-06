pedone investito da un camper mentre attraversa sulle strisce

Un tragico incidente ha colpito Desenzano, dove un uomo di 69 anni è stato investito da un camper mentre attraversava sulle strisce. L'elisoccorso l'ha portato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nelle località turistiche affollate, dove la convivenza tra pedoni e veicoli diventa sempre più delicata. È fondamentale ripensare le infrastrutture per garantire la sicurezza di tutti.

Un uomo di 69 anni è stato portato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia, dopo essere stato investito da un camper. L’incidente è avvenuto ieri mattina poco dopo le sette a Desenzano, in viale Marconi, in una zona centrale della località turistica, in questi giorni affollata di vacanzieri e visitatori. Secondo le prime informazioni il ferito, uno straniero, stava attraversando sulle strisce pedonali quando il veicolo lo ha colpito. È rimasto a terra esanime, con numerosi traumi e ferite a causa dell’impatto, particolarmente violento. I presenti hanno chiamato il numero unico per le emergenze, che sul posto ha inviato due ambulanze e l’elicottero, oltre a un’auto con medico a bordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it