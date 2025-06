Peccioli | presentato il progetto per il nuovo guado sull' Era

Peccioli si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia di sicurezza e sostenibilità. Il progetto per il nuovo guado sul fiume Era segna un passo importante verso la manutenzione straordinaria del territorio, rafforzando la protezione contro le alluvioni. In un'epoca in cui il cambiamento climatico richiede interventi tempestivi, questo è un esempio di come le comunità possono unirsi per garantire un futuro più sicuro e resilienti. Non perdere di vista questo sviluppo!

Un nuovo intervento per la messa in sicurezza del territorio. Una manutenzione straordinaria del guado del fiume Era in località Ripassaia, al confine tra il Comune di Peccioli, nella frazione di Fabbrica, e quello di Lajatico. Con una delibera della giunta comunale vengono messe le basi, grazie.

