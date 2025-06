Pd Calabria il senatore reggino Irto confermato segretario

In un momento cruciale per la politica calabrese, Nicola Irto è stato confermato segretario regionale del Partito Democratico. La sua rielezione segna un passo importante nel tentativo di risollevare il partito in una regione che affronta sfide sociali ed economiche significative. Con una nuova direzione regionale approvata all'unanimità, Irto punta a rafforzare il legame con i cittadini. Sarà interessante vedere come le sue scelte influenzeranno il panorama politico locale!

Ieri, nel corso dell'assemblea regionale del Partito democratico della Calabria, è stata ratificata l'elezione del segretario regionale Nicola Irto. Durante i lavori, l'assemblea ha approvato all'unanimità la nuova direzione regionale, proposta dallo stesso Irto, e ha proceduto all'elezione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Pd Calabria, il senatore reggino Irto confermato segretario

