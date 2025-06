Pazza F1 in Spagna | McLaren show con Piastri-Norris Leclerc 3 sotto indagine penalità Verstappen

La F1 spagnola ha regalato emozioni da cardiopalma! McLaren conquista la terza doppietta, con Piastri e Norris in grande forma, mentre Leclerc è nel mirino per un contatto con Verstappen, ora penalizzato. Ma non finisce qui: Hamilton chiude dietro a Hulkenberg, un segnale preoccupante per il campione. Questa stagione sta ridefinendo le gerarchie e il duello tra team è più acceso che mai. Rimanete sintonizzati per scoprire chi conquisterà la vetta!

Terza doppietta per il team di Stella, il podio di Charles a rischio per un contatto con Max, penalizzato dalle gomme e da una collisione con Russell che gli costa la retrocessione in decima posizione. Hamilton, altro flop: arriva dietro alla Sauber di Hulkenberg.

