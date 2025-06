Pavard commenta la finale di Champions League su Instagram | Un risultato pesante nel cuore ma l’Inter non si abbandona – FOTO

Benjamin Pavard rompe il silenzio dopo la finale di Champions League, esprimendo un "risultato pesante nel cuore" ma sottolineando che l'Inter non si arrende. Questa sconfitta, un 5-0 che brucia, riaccende il dibattito sul futuro della squadra e sulle sfide che attendono i nerazzurri. La resilienza diventa cruciale in un calcio sempre più competitivo, dove ogni errore si trasforma in un'opportunità di crescita. È tempo di rialzarsi!

Benjamin Pavard è per il momento l’unico calciatore dell’Inter ad aver commentato sui social la cocente sconfitta contro il PSG in finale di Champions League. Sarà durissima smaltire l’enorme delusione nerazzurra dopo la finale di Champions League contro il PSG. Mestamente sconfitta per 5-0, all’ Inter non è riuscito praticamente nulla ed è rimasta costantemente in balia delle iniziative francesi. In difficoltà tutti, nessun calciatore di Inzaghi escluso, compreso chi rientrava da infortuni. È ovviamente il caso di capitan Lautaro, uno dei peggiori in campo, e Benjamin Pavard, che è andato meglio di molti suoi compagni pur andando spesso in difficoltà. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard commenta la finale di Champions League su Instagram: «Un risultato pesante nel cuore, ma l’Inter non si abbandona» – FOTO

