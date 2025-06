Pavard | Ci rialzeremo grazie agli interisti Forza Inter sempre!

Dopo la sconfitta in finale di Champions League, Pavard lancia un messaggio di speranza agli interisti: "Ci rialzeremo". Le parole del francese risuonano forti nel cuore dei tifosi, richiamando la resilienza della squadra. In un calcio che spesso premia solo i vincitori, è il momento di dimostrare che la vera forza si trova nella reazione. La storia dell'Inter insegna che ogni caduta può diventare un trampolino di lancio verso nuove vittorie. Forza Inter!

Pavard dispiaciuto dopo l’umiliazione in finale di Champions League tra Psg e Inter. Il francese, sui social, ha speso queste parole parlando anche di reazione e di rialzare la Beneamata. IL GIORNO DOPO LE PAROLE DI PAVARD – Dopo l’umiliante serata di ieri e le sconcertanti parole nel post-partite, da Nicolò Barella allo stesso Simone Inzaghi, inizia anche la sfilata social da parte degli altri giocatori. Benjamin Pavard, sul suo account Instagram, è ritornata sulla finale di Champions League scrivendo questo: « Una serata difficile, una sconfitta dura da accettare e da digerire, un risultato pesante nel cuore, contro un avversario fortissimo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pavard: «Ci rialzeremo, grazie agli interisti. Forza Inter sempre!»

