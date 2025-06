Paura al Parco di Pompei bus esce da corsia e fa cadere una donna

Un momento di terrore al Parco archeologico di Pompei: un bus, uscito dalla corsia, ha travolto una visitatrice in ingresso. Questo incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi affollati, soprattutto nei siti storici, sempre più bersagli di flussi turistici inarrestabili. È fondamentale garantire un equilibrio tra valorizzazione del patrimonio e tutela dei visitatori. Speriamo che la donna si riprenda presto e che episodi simili non si ripetano.

Tempo di lettura: 3 minuti Paura, al Parco archeologico di Pompei, per un bus che " nella salita verso Porta Marina superiore è fuoriuscito leggermente dalla corsia e ha spinto una delle transenne, buttando a terra una visitatrice che stava accedendo al sito". Lo rende noto il parco di Pompei che sottolinea che la donna " è stata portata in ospedale, in codice verde". Oggi il Parco ha registrato un grande afflusso per la prima domenica del mese che prevede l'accesso gratuito. In una nota si sottolinea che i tempi di accesso sono stati " scorrevoli, con picchi di 20-30 minuti di attesa, anche grazie alle nuove regole stabilite in occasione della domenica gratuita, con la sospensione del biglietto nominativo per queste giornate".

