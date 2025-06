Patrizia Bedori è morta a 62 anni addio all' ex consigliera comunale

Un grande vuoto per Milano: Patrizia Bedori, ex consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle, ci ha lasciato a soli 62 anni. La sua battaglia contro un linfoma ci ricorda quanto sia importante sensibilizzarci su malattie che spesso rimangono nell’ombra. Bedori, paladina dell'ambientalismo, ha dedicato la sua vita a difendere il nostro pianeta. La sua eredità vivrà nei cuori di chi ha creduto in un futuro sostenibile.

Patrizia Bedori, ex consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle a Milano, si è spenta all'età di 62 anni. È morta domenica 1 giugno, si è spenta a causa di un linfoma contro cui combatteva da tempo. Volto noto della politica milanese e paladina dell'ambientalismo era stata consigliera di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Patrizia Bedori è morta a 62 anni, addio all'ex consigliera comunale

Leggi anche Morta Patrizia Bedori, ex consigliera comunale del Movimento 5 Stelle a Milano. Sala: “Ci ha lasciato una battagliera” - Milano piange Patrizia Bedori, una delle voci più determinate del Movimento 5 Stelle. Battagliera nel consiglio comunale e candidata sindaco nel 2016, ha lottato instancabilmente per il cambiamento nella sua città.

