Passante di Bologna Bignami chiude | Non serve è tutto da rivedere

Il Passante di Bologna, un progetto atteso e discusso, si trova ora al centro di un acceso dibattito sulla mobilità della regione. Con la chiusura del cantiere, emerge la questione: serve davvero? In un'epoca in cui la sostenibilità e l'innovazione dei trasporti sono più cruciali che mai, Bologna deve ripensare il suo futuro. È tempo di riflessioni profonde e di nuovi progetti, per una mobilità che guardi oltre le strade.

Bologna, 1 giugno 2025 – Siamo all’ora X. Ieri, con un articolo-commento del vicedirettore Valerio Baroncini, il Carlino ha lanciato un dibattito su un argomento cruciale per il presente e il futuro dell’Emilia-Romagna: la mobilità. Stradale, ferroviaria, ma anche aerea. Il Passante di Bologna (cantierizzato ma mai partito) è l’argomento cruciale di partenza, ma in realtà il problema riguarda anche altri nodi (Bretella, Cispadana e molto altro) di cui si parla da una vita ma che alla fine sono in stallo. O addirittura non partono. Mezzo secoli di scontri e nulla di fatto. È ora di trovare soluzioni condivise. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passante di Bologna, Bignami chiude: “Non serve, è tutto da rivedere”

Altri articoli sullo stesso argomento

Passante di Bologna, pazza idea della Lega: “Interriamolo, sopra un boulevard alla parigina”

Il Passante di Bologna si prepara a una svolta inattesa: la Lega propone di interrare l’opera sopra un boulevard stile Parigi.

Cerca Video su questo argomento: Passante Bologna Bignami Chiude Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Passante di Bologna, Bignami chiude: “Non serve, è tutto da rivedere”; L'addio al Passante sembra sempre più vicino; Grandi opere, Lepore e de Pascale in pressing sul governo: «Tecnopolo e Passante, ora risposte concrete»; Il Passante che non c’è. Confindustria: Va fatto. Bignami lo seppellisce:: Non è la soluzione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La grande opera al palo. Bologna vuole il Passante: "Il Governo parli chiaro"

Scrive msn.com: Dopo lo stop di Fratelli d’Italia e Lega, città e Regione lanciano un ultimatum. L’assessore Campaniello: "Nuovi tracciati? Ci stanno prendendo in giro".

Passante di Bologna. Bignami chiede lo stop. Merola. "Perdiamo 600 milioni"

Riporta ilrestodelcarlino.it: Bologna, 19 marzo 2018 -Galeazzo Bignami non ferma la sua battaglia contro il Passante di Mezzo. Il capogruppo di Forza Italia in Regione e neoeletto deputato, chiama a raccolta il Movimento 5 ...

Il nodo stradale di Bologna, Bignami riapre i giochi: “Serve il passante Sud”

Segnala ilrestodelcarlino.it: Bologna, 11 gennaio 2025 – Il Passante Sud torna al centro del dibattito. Galeazzo Bignami in piazza Galvani, a Bologna, è serio in volto e parla con franchezza della “necessità” di un ...