Partono a giugno gli interventi sui ponti di Erbè ed Oppeano

A partire da giugno, Erbè e Oppeano si preparano a dare il via a interventi cruciali di messa in sicurezza sui loro ponti. Questi lavori non solo garantiranno una maggiore sicurezza per gli automobilisti, ma si inseriscono in un trend più ampio di riqualificazione delle infrastrutture in tutta Italia. Un punto interessante? Investire nella sicurezza stradale non è solo una necessità, ma un'opportunità per rilanciare anche l'economia locale!

Inizieranno a giugno due interventi di messa in sicurezza di altrettanti ponti sulle strade provinciali scaligere: a Erbè, sulla Sp 50 tra il centro del paese e Pontepossero, in attraversamento alla fossa Grimani, e a Oppeano, lungo la Sp 44a "Del Vallese" nell’omonima frazione, sullo scolo. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Partono a giugno gli interventi sui ponti di Erbè ed Oppeano

