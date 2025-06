Parte la caccia al Napoli | ecco la nuova Serie A 2025-26

Venerdì prossimo a Parma verrà svelato il calendario. Inizio previsto sabato 23 agosto con i primi anticipi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Parte la caccia al Napoli: ecco la nuova Serie A 2025-26

Il primo 2006 a segnare in Serie B è nel mirino di Napoli e Atalanta, parte la caccia al nuovo Spinazzola; Repubblica - Nuovo esterno, il Napoli l'ha già bloccato: il trasferimento si farà; Corsport: Conte a caccia di nuovi gol, in lista c’è anche Lucca; Napoli, Manna non si ferma al colpo De Bruyne: da Lee Kang-in a Garnacho, è caccia al nuovo esterno offensivo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Repubblica - Nuovo esterno, il Napoli l'ha già bloccato: il trasferimento si farà

Da msn.com: Calciomercato Napoli - Il Napoli ha fatto partire la caccia ad un nuovo esterno d'attacco e tra i vari nomi nel mirino ci sono Lee Kang-In del PSG, Lookman dell'Atalanta, Ndoye del Bologna e Zhegrova ...

Napoli, caccia all'uomo da parte dei tifosi azzurri: nel mirino gli ultras dell'Eintracht

tuttomercatoweb.com scrive: Caccia all'uomo fra le vie del centro storico di Napoli. Secondo quanto raccolto da TMW, alcuni tifosi azzurri incappucciati starebbero cercando fra le strade della città i tifosi dell'Eintracht ...

Juve-Milan-Napoli, triangolo pazzesco: 50 milioni e arriva il nuovo Messi

Si legge su calcionow.it: Tutti pazzi per il nuovo Messi: sono pronti 50 milioni da parte di Milan, Juve e Napoli. C'è una caccia vera per il nuovo talento ...