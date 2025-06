Parma UFFICIALE il rinnovo fino al 2029 di Rinaldi! Il portiere commenta | Mi ha visto crescere potremo toglierci soddisfazioni

Il Parma blinda il suo futuro con il rinnovo fino al 2029 di Filippo Rinaldi, portiere classe 2002. «Mi ha visto crescere», afferma con entusiasmo, facendo eco a un trend nel calcio moderno: investire sui giovani talenti. Rinaldi, tornato da una proficua esperienza in prestito, promette di portare il club verso nuove soddisfazioni. Sarà interessante vedere come questa fiducia nel talento giovanile influenzerà le prossime stagioni!

Filippo Rinaldi, portiere classe 2002, ha prolungato il suo contratto con il Parma fino al 30 giugno 2029, dopo l'esperienza in prestito alla Feralpisalò. Il comunicato e le prime dichiarazioni. Nel corso della sua carriera Rinaldi .

