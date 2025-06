Parma | straniero molesta una donna e le sputa addosso poi scatta la rissa

Un episodio di intolleranza ha scosso Parma: un uomo straniero ha molestato una donna sputandole addosso, dando il via a una rissa. Questo fatto ci fa riflettere su un trend preoccupante: l'aumento di aggressioni legate a razzismo e xenofobia nelle nostre citt√†. √ą fondamentale ripristinare un clima di rispetto e coesione sociale, perch√© la violenza non pu√≤ trovare spazio nel nostro quotidiano. La comunit√† deve unirsi per affermare valori di inclusione e solidariet√†.

Uno straniero ha insultato e sputato addosso ad una ragazza in viale Bottego a Parma, di fronte alla stazione ferroviaria di Parma.

