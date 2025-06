Parla il prof sotto accusa | Una leggerezza chiedo scusa alla premier | ora ricevo minacce

Il mondo dell'istruzione si scontra con la politica: Stefano Addeo, insegnante di tedesco, finisce sotto accusa per un post contro la figlia della premier Meloni. Le sue parole, cariche di indignazione per la situazione a Gaza, hanno scatenato una tempesta di minacce. Questo episodio solleva interrogativi sul diritto di espressione e il clima di tensione che permea la nostra società. Riflessioni necessarie in un'epoca in cui le opinioni possono costare caro.

Stefano Addeo, insegnante di tedesco in un istituto superiore del napoletano, è finito al centro delle polemiche per un post scritto contro la figlia del premier Giorgia Meloni, dopo aver appreso da un telegiornale che il governo non avrebbe dichiarato Netanyahu criminale di Stato. "La situazione dei bambini di Gaza mi addolora moltissimo, piango ogni notte" dice intervistato da Tgcom24. Scosso, ho pubblicato un messaggio contro la figlia della premier Meloni. Una leggerezza una stupidaggine ho chiesto su WhatsApp a ChatGPT". Un post che lui stesso definisce oggi "un errore gravissimo". Dopo l’ondata di indignazione, il docente si è scusato pubblicamente: "Non si gioca con i bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Parla il prof sotto accusa: "Una leggerezza, chiedo scusa alla premier: ora ricevo minacce"

Leggi anche Meloni-Merz, la premier: «Smentita l'assenza di interesse della Germania per l'Italia». Il cancelliere: «Non si parla ora di invio truppe in Ucraina» - Meloni smentisce l’assenza di interesse della Germania per l’Italia, sottolineando che al momento non si discute di invio truppe in Ucraina.

