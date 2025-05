Parigi131 arresti di tifosi Parigi SG

A Parigi, la vittoria del PSG in Champions League si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia: 131 tifosi arrestati e scene di caos agli Champs-Élysées. Ma cosa segna questa escalation? È il riflesso di un entusiasmo calcistico che sfocia in tensioni sociali, un trend che attraversa l'Europa. Questo evento mette in luce una domanda cruciale: fino a dove ci si può spingere per festeggiare?

1.16 Sono saliti a 131 gli arresti a Parigi durante i festeggiamenti per la vittoria del PSG in Champions League. Gli Champs Elysées sono ormai prossimi alla saturazione e tensioni si regi strano anche alla Bastiglia, ai Grand Boulevard e nei pressi del Parco dei Principi. Qui, l'incendio di un'auto ha provocato un'ondata di panico tra i 40.000 tifosi presenti gestita a fatica dalla polizia.Una ragazza è rimasta ferita cadendo su delle barriere. Disor dini e vandalismi anche nel centro di Pau,con autobus e vetrine danneggiati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

