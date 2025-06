Parigi la festa per il Psg diventa guerriglia | almeno 294 arresti auto sulla folla a Grenoble

La celebrazione della vittoria del PSG si è trasformata in un triste epilogo di violenza: 294 arresti a Parigi e scene di guerriglia urbana. Questo incidente non fa che evidenziare un trend preoccupante nel mondo del calcio, dove la passione si intreccia sempre più spesso con l'aggressività. Gli sportivi devono riflettere sul vero significato della competizione: il tifo dovrebbe unire, non dividere. Resta alta l’attenzione sulle misure da adottare per garantire feste sicure.

A Parigi la festa per la vittoria del Psg contro l’Inter nella finale di Champions a tratti si è trasformata in guerriglia con le forze dell’ordine. Migliaia gli agenti schierati, decine gli arresti. Quasi 300 arresti a Parigi. Sono almeno 294 gli arresti avvenuti a Parigi a causa dei disordini durante la finale di Champions League. I tifosi del Paris Saint-Germain ieri notte hanno lanciato razzi e fuochi d’artificio, mentre le auto suonavano i clacson e la Torre Eiffel brillava nella notte e il club festeggiava il suo primo titolo di Champions League, dopo aver sconfitto l’Inter per 5-0. Ci sono stati momenti di tensione e decine di arresti durante la partita, che si è giocata a Monaco ma è stata seguita in tutta Parigi, incluso all’interno dello stadio Parco dei Principi del Psg, che ha trasmesso la partita su un maxischermo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Parigi, la festa per il Psg diventa guerriglia: almeno 294 arresti, auto sulla folla a Grenoble

Approfondisci con questi articoli

Parigi, disordini durante la festa Champions: oltre 130 arresti. Auto sulla folla a Grenoble

Dopo la vittoria in Champions League, Parigi ha vissuto momenti di caos: oltre 130 arresti e auto che investono la folla a Grenoble.

Cerca Video su questo argomento: Parigi Festa Psg Diventa Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Finale da incubo per i nerazzurri, il PSG gliene fa cinque e diventa Re d'Europa; Champions, Parigi punta sulla vittoria del Psg ma si blinda contro gli eccessi degli ultrà: schierati 5; IL VIDEO. Gli Champs-Élysées quartier generale della festa per il Psg; Il trionfo e la guerriglia. La festa del Psg degenera a Parigi: tafferugli, saccheggi e 294 arresti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il trionfo e la guerriglia. La festa del Psg degenera a Parigi: tafferugli, saccheggi e 294 arresti

Si legge su huffingtonpost.it: La prima Champions League dopo la netta vittoria sull'Inter. "Parigi stasera capitale d'Europa" scrive Macron in un tweet. Ma già ...

Parigi, disordini durante la festa Champions: oltre 130 arresti. Auto sulla folla a Grenoble

Secondo gazzetta.it: Tra poliziotti e gendarmi, sono 5.400 le forze dell'ordine schierate nella capitale francese per contenere gli episodi di guerriglia che hanno segnato il post vittoria ...

Parigi in delirio per la Champions, le immagini della notte di festa

Riporta stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) I tifosi hanno festeggiato a Parigi sabato sera la vittoria schiacciante del Psg per 5-0 nella finale di Champions League contro ...