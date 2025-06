Parigi la festa Champions si trasforma in guerriglia | oltre 290 arresti Auto sulla folla a Grenoble

A Parigi, la celebrazione della Champions League si è trasformata in un violento scontro tra tifosi e forze dell'ordine, con oltre 290 arresti. Questo evento segna un trend inquietante: le manifestazioni sportive stanno diventando teatro di tensioni sociali crescenti. Mentre la passione per il calcio dovrebbe unire, in molte città europee si assiste a esplosioni di violenza. Quanto tempo ci vorrà prima che si torni a festeggiare senza paura?

Scontri con colpi di mortaio, fumogeni, lancio di gas lacrimogeni e barricate improvvisate: mobilitati oltre 5mila agenti. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Parigi, la festa Champions si trasforma in guerriglia: oltre 290 arresti. Auto sulla folla a Grenoble

