Parigi è esplosa di gioia dopo la storica vittoria del PSG in Champions League! Sabato sera, i tifosi hanno invaso le strade, celebrando un trionfo atteso da anni. In spotlight, il giovane talento Desire Doue, che con una doppietta ha scritto la storia a soli 19 anni. Questa vittoria non è solo un successo sportivo, ma un simbolo di rinascita per una città che ama il calcio e sogna in grande!

I tifosi hanno festeggiato a Parigi sabato sera la vittoria schiacciante del Psg per 5-0 nella finale di Champions League contro l’Inter, disputata a Monaco di Baviera. Tra i giocatori più acclamati il 19enne Desire Doue, che ha segnato una doppietta aiutando il Paris Saint-Germain a vincere finalmente la Champions League per la prima volta. Doue ha fatto anche l’assist per Achraf Hakimi per il primo gol al 12?, ha segnato il 2-0 otto minuti più tardi con l’aiuto di una deviazione e ha segnato il terzo gol al 63? con un tiro sul palo destro. Il 5-0 di ieri è la vittoria con più ampio margine in una finale di Champions League. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Parigi in delirio per la Champions, le immagini della notte di festa

Parigi, disordini durante la festa Champions: oltre 130 arresti. Auto sulla folla a Grenoble

Dopo la vittoria in Champions League, Parigi ha vissuto momenti di caos: oltre 130 arresti e auto che investono la folla a Grenoble.

