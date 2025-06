Parigi guerriglia urbana dopo la finale di Champions oltre 300 arresti auto sulla folla a Grenoble 4 feriti - VIDEO

Dopo la finale di Champions, Parigi ha vissuto notti di guerriglia urbana, con oltre 300 arresti e momenti di tensione intensa. I disordini sugli Champs-Élysées e a Porte de Saint-Cloud hanno riacceso il dibattito sulla gestione della sicurezza durante eventi sportivi. La violenza, che ha visto anche un'auto lanciata contro la folla a Grenoble, mette in luce un allarmante fenomeno: il confine tra passione calcistica e comportamento violento si fa sempre più sottile. Cosa

I punti di tensione a Parigi sono stati due: sugli Champs-Élysées dove "i facinorosi hanno cercato l'incidente" entrando in contatto con gli agenti, e a Porte de Saint-Cloud, dove un'auto è stata data alle fiamme e alcuni giovani con fumogeni hanno tentato di invadere la tangenziale, prima di essere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Parigi, guerriglia urbana dopo la finale di Champions, oltre 300 arresti, auto sulla folla a Grenoble, 4 feriti - VIDEO

