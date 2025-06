Parigi due morti e 559 arresti il bilancio degli scontri per la festa Champions

Parigi si è trasformata in un campo di battaglia durante i festeggiamenti per la Champions League, con un bilancio tragico di due morti e oltre 550 arresti. Questo episodio evidenzia un trend preoccupante: la crescente violenza legata agli eventi sportivi. Le esplosioni e gli scontri tra ultrà e polizia hanno oscurato una festa che avrebbe dovuto essere di gioia. Fai attenzione, il calcio non è solo sport; è una vera battaglia culturale.

Una donna in scooter è stata investita da un'auto durante i festeggiamenti ed ha perso la vita. Guerriglia tra ultrà e polizia fino all'alba di domenica, esplosioni, gas lacrimogeni e auto in fiamme.

Almeno due persone hanno perso la vita e 559 sono state arrestate a Parigi in una notta di scontri e violenze nel dopo partita di finale di Champions League.

Una 20enne ha perso la vita in un incidente. Non è invece chiaro se sia legata alle celebrazioni calcistiche la morte di un 17enne accoltellato al petto a Dax ...

PARIGI - Almeno due persone hanno perso la vita e 559 sono state arrestate a Parigi in una notte di scontri e violenze nel dopo partita di finale di Champions League.