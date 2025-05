Parigi disordini durante la festa Champions | oltre 130 arresti Auto sulla folla a Grenoble

Dopo la vittoria in Champions League, Parigi ha vissuto momenti di caos: oltre 130 arresti e auto che investono la folla a Grenoble. Un evento sportivo si trasforma in un campo di battaglia, evidenziando una tensione sociale in crescita. Con 5.400 forze dell'ordine in strada, l'eco di questa guerriglia solleva interrogativi su come la passione per il calcio possa sfociare in violenza. La festa, purtroppo, si trasforma in incubo.

Tra poliziotti e gendarmi, sono 5.400 le forze dell'ordine schierate nella capitale francese per contenere gli episodi di guerriglia che hanno segnato il post vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Parigi, disordini durante la festa Champions: oltre 130 arresti. Auto sulla folla a Grenoble

