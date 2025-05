Parigi auto investe tifosi | 4 feriti

Un momento di festa si trasforma in tragedia a Grenoble: durante le celebrazioni per la vittoria del PSG, un’auto investe tifosi, lasciando 4 feriti, di cui due minorenni. La violenza su strada, purtroppo, non è un fenomeno isolato in un'epoca in cui l’euforia sportiva dovrebbe unire. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulle responsabilità durante eventi di grande richiamo. La comunità chiede giustizia e maggiore attenzione.

2.05 Durante i festeggiamenti per la vittoria del PSG, un'auto ha investito la folla nel centro di Grenoble, nel sud della Francia, ferendo 4 persone, tra cui due minorenni. Una 46enne è in prognosi riservata. Il conducente, che procedeva a velocità sostenuta, ha tentato un'inversione travolgendo una famiglia, poi è fuggito a piedi per evitare il linciaggio.Si è consegnato poco dopo alla polizia.L'atto volontario è stato escluso: l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto. Tensione alta,scontri tifosi-polizia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altre letture consigliate

Disordine a Parigi, auto in fiamme per la città dopo la vittoria del Psg

Dopo il trionfo del PSG nella Champions League, Parigi si trasforma in un campo di battaglia. Le fiamme divampano tra le strade, accese da tifosi esuberanti ma oltre il limite.

Cerca Video su questo argomento: Parigi Auto Investe Tifosi Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Liverpool auto investe la folla durante la parata per la vittoria della Premier League. 🔗Ne parlano su altre fonti

L'auto sui tifosi in festa a Liverpool: 47 feriti, ci sono anche bambini. La polizia: "Non è terrorismo"

Si legge su today.it: L'uomo che era alla guida del mezzo ha rischiato il linciaggio da parte della folla, poi è stato preso in consegna dalle autorità e arrestato. Cosa sappiamo ...

Follia dopo PSG-Arsenal, un’auto travolge i tifosi che stavano festeggiando: 44 arresti, tre feriti

Riporta fanpage.it: Una furia scatenata da un episodio sconcertante: un’auto si è schiantata sulla folla, investendo ... forze dell'ordine. I tifosi parigini hanno devastato mezza Parigi mentre festeggiavano ...

Parigi, guerriglia urbana dopo PSG-Arsenal: auto sui tifosi, 3 feriti 44 arresti.

msn.com scrive: News Mondo Parigi, guerriglia urbana dopo PSG-Arsenal: auto sui tifosi, 3 feriti 44 arresti. Posted: 8 maggio 2025 | Last updated: 8 maggio 2025 La serata di festa per la qualificazione del PSG ...