Parco dei Vetrai: un luogo di relax trasformato in teatro di risse e vandalismi. I giovani, animati da un'insana ricerca di adrenalina, si arrampicano sul gazebo, mentre i residenti di via Milano vivono nel timore ogni weekend. Questo fenomeno non è isolato; sempre più aree verdi stanno diventando teatri di comportamenti devianti. È tempo di ripensare il nostro rapporto con gli spazi pubblici, per garantire sicurezza e serenità per tutti.

Lanci di sassi, risse e pugni tra giovani all'interno dell'area verde, pericolose salite sul tetto del gazebo che si trova all'interno. I residenti di via Milano non ne possono più della situazione che si viene a creare, soprattutto nel corso del fine settimana, all'interno degli spazi. Siamo nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parco dei Vetrai: "Risse, vandalismi e lanci di sassi, alcuni ragazzi salgono sul tetto del gazebo"

Parco dei Vetrai: "Risse e lanci di sassi, i ragazzi si mettono in pericolo salendo sul tetto del gazebo"

Parco dei Vetrai: un luogo di svago che si trasforma in arena. Risse e lanci di sassi tra giovani avventurosi mettono in pericolo non solo la loro sicurezza, ma anche il benessere della comunità .

