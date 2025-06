Parco dei Vetrai | Risse e lanci di sassi i ragazzi si mettono in pericolo salendo sul tetto del gazebo

Parco dei Vetrai: un luogo di svago che si trasforma in arena. Risse e lanci di sassi tra giovani avventurosi mettono in pericolo non solo la loro sicurezza, ma anche il benessere della comunità. Questo fenomeno non è isolato; è parte di una crescente tendenza di comportamenti trasgressivi nei luoghi pubblici. I residenti di via Milano chiedono soluzioni, mentre tutti noi ci interroghiamo: quanto vale la nostra sicurezza negli spazi condivisi?

Lanci di sassi, risse e pugni tra giovani all'interno dell'area verde, pericolose salite sul tetto del gazebo che si trova all'interno. I residenti di via Milano non ne possono più della situazione che si viene a creare, soprattutto nel corso del fine settimana, all'interno degli spazi. Siamo nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parco dei Vetrai: "Risse e lanci di sassi, i ragazzi si mettono in pericolo salendo sul tetto del gazebo"

Cerca Video su questo argomento: Parco Vetrai Risse Lanci Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Baby gang. Rissa al parco a colpi di sprangate: il regolamento di conti per due ragazze

Da ilgazzettino.it: TREVIGNANO (TREVISO) - Rissa a colpi di spranghe al parco Augusto Daolio di Musano. Erano circa le 21,30 di mercoledì primo maggio quando nel polmone verde della frazione di Trevignano si è ...

Roma: rissa tra clochard al Parco dei caduti mentre i bambini giocavano

ilmessaggero.it scrive: Tra i bambini presenti, di età compresa tra i 7 e gli 8 anni, c'era anche un piccolo che ha provato a fermare la rissa, arrivando ... che frequentano il Parco dei Caduti sia alle stelle e che ...

Risse nel parco a colpi di spranghe. «Qua gli anziani sono terrorizzati»

Secondo lanazione.it: La Spezia, 19 maggio 2015 - Se le sono date di santa ragione, a colpi di mazze di legno e di ferro, in mezzo ad anziani e bambini impauriti, nei pressi del parco di piazza San Domenico di Guzman.